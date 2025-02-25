Bild: ИГ планирует устроить теракты на карнавалах в Нидерландах и ФРГ

Группировка ИГ пригрозила устроить теракты на карнавалах в Нидерландах и ФРГ. Об этом пишет Bild. По данным издания, террористы планируют атаковать людей в ходе нескольких карнавалов в Кёльне в "бабий четверг" - последний четверг перед Великим постом, а в "розовый понедельник" (завершающий день карнавала) в городе Нюрнберг в Баварии.