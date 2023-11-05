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Самый популярный новогодний продукт у россиян подскочил в цене

Самый популярный новогодний продукт у россиян подскочил в цене

Любимые многими мандарины в России всего за год выросли в цене в общей сложности на 70%. А в преддверии Нового года этот цитрусовый фрукт, вероятнее всего, подскочит в стоимости еще на 5 процентов, пишут в медиа.

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