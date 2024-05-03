«Сердце не камень»: казанская приемная мать передумала разводиться со своим сыном

Анастасия Гончарова

будь я в такой ситуации ,мне было бы совершенно по барабану мнения и чужих и своих злопыхателей и завистников! надо жить для себя любимых ,а не для того кто что подумает и скажет ! Счастья,любви и радости вам в жизни,никого не слушайте,слушайте только ваши сердцА!!!💕💕💕❤️