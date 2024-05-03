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  • Анастасия Гончарова
    будь я в такой ситуации ,мне было бы совершенно по барабану мнения и чужих и своих злопыхателей и завистников! надо ж...«Сердце не камень...
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    И это нужно признать.«Сердце не камень...
  • Елена Чистова
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«Сердце не камень»: казанская приемная мать передумала разводиться со своим сыном

«Сердце не камень»: казанская приемная мать передумала разводиться со своим сыном

«Мальчик пришел и плакал» 53-летняя педагог вокала Айсылу Чижевская-Мингалим из Казани, в октябре прошлого года ставшая женой собственного приемного сына на 31 год моложе себя, в последний день апреля написала заявление на развод.

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Комментарии
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Елена Чистова
Просто люди ненавидят друг друга.
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7 час.
Елена Чистова
И это нужно признать.
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7 час.
Анастасия Гончарова
будь я в такой ситуации ,мне было бы совершенно по барабану мнения и чужих и своих злопыхателей и завистников! надо жить для себя любимых ,а не для того кто что подумает и скажет !   Счастья,любви и радости вам в жизни,никого не слушайте,слушайте только ваши сердцА!!!💕💕💕❤️
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4 час.

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