«Мальчик пришел и плакал» 53-летняя педагог вокала Айсылу Чижевская-Мингалим из Казани, в октябре прошлого года ставшая женой собственного приемного сына на 31 год моложе себя, в последний день апреля написала заявление на развод.
«Сердце не камень»: казанская приемная мать передумала разводиться со своим сыном
Комментарии
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Елена Чистова
Просто люди ненавидят друг друга.
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7 час.
Елена Чистова
И это нужно признать.
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7 час.
Анастасия Гончарова
будь я в такой ситуации ,мне было бы совершенно по барабану мнения и чужих и своих злопыхателей и завистников! надо жить для себя любимых ,а не для того кто что подумает и скажет ! Счастья,любви и радости вам в жизни,никого не слушайте,слушайте только ваши сердцА!!!💕💕💕❤️
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4 час.
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