Первый парад в честь Дня Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

Следом парады прошли во Владивостоке и на Сахалине Эти парады положили в нашей стране начало празднованиям 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: торжественные мероприятия начались в 10:00 по местному времени (01:00 мск).
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