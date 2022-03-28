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«Пеликанс» подпишут с Хосе Альварадо 4-летний контракт на 6,5 млн долларов

«Пеликанс» подпишут с разыгрывающим Хосе Альварадо (23 года, 183 см) 4-летний контракт на 6,5 миллиона долларов.

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