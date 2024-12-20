REUTERS/Bernadett Szabo Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае, попытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предложим ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Киева в НАТО.
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