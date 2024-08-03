Coinbase предвидит дружественную к криптовалютам политику США вне зависимости от результатов выборов

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг выразил оптимизм по поводу того, что следующая администрация США, независимо от победившей партии, будет придерживаться "конструктивного" подхода к криптоиндустрии, как сообщает Reuters.
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