Буданов заявил о критической ситуации для ВСУ в Харьковской области

Ситуация для ВСУ на харьковском направлении приближается к критической из-за нехватки личного состава и вооружений на фоне наступления российских войск, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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