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Спорт Уик-Энд

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СЕМАК: У Романа Веги двойная радость – и первый вызов в сборную, и возможность сыграть в прощальном матче Лионеля Месси

СЕМАК: У Романа Веги двойная радость – и первый вызов в сборную, и возможность сыграть в прощальном матче Лионеля Месси

«Вся команда, ребята, тренерский штаб, конечно, очень рады за Романа Вегу, тем более с учетом уровня сборной Аргентины.

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