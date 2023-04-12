Rust Console Edition XBOX ONE & SERIES X|S КЛЮЧ

Cразу после оплаты игры вы получайте цифровой ключ «Rust Console Edition» для консоли XBOX ONE / SERIES X|S Регион активации: Аргентина Для активации ключа требуется VPN с подключением к Аргентине После активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ Игра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью Microsoft Вы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языками Языки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и др Добро пожаловать в игру Rust.