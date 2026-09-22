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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Спектакль “Маленький принц” покажут в центре на улице Свободы

Спектакль “Маленький принц” покажут в центре на улице Свободы

В среду 23 сентября в зале «Космос» культурного центра «Салют» состоится спектакль «Маленький принц».

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