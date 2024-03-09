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Храм персидской богини воды Анахиты обнаружен в Иракском Курдистане

Храм персидской богини воды Анахиты обнаружен в Иракском Курдистане

Археологи, проводящие раскопки горной крепости Рабана-Меркули на территории современного Иракского Курдистана, предполагают, что она, возможно, также служила святилищем персидской богини воды Анахиты, сообщает «Аrkeonews».

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