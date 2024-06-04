Ученые выяснили, чеснок снижает уровень сахара и холестерина

Эксперты объясняют это способностью чеснока ускорять синтез аллицина в организме.Китайские ученые из Юго-Восточного университета обнаружили, что чеснок эффективно снижает уровень холестерина и глюкозы в крови.
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