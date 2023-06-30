ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант

Российские войска нанесли мощный удар из ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту в Херсонской области. В результате удара, как сообщают российские военные корреспонденты, сложился пролет моста, расположенный как раз над тем местом, куда высадился малый десант ВСУ.