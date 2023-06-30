Военное обозрение

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ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант

ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант

Российские войска нанесли мощный удар из ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту в Херсонской области. В результате удара, как сообщают российские военные корреспонденты, сложился пролет моста, расположенный как раз над тем местом, куда высадился малый десант ВСУ.

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