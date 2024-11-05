Инженер-технолог «Уралвагонзавода» получил 16 лет колонии строгого режима по делу о госизмене

Ранее его супругу приговорили к 12,5 года заключенияСуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего инженера-технолога «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи чертежей Украине.
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