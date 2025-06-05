Грузия готовится к вступлению в ЕС к 2030 году: планы и вызовы Кобахидзе

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что страна будет готова вступить в ЕС к 2030 году. Он отметил несправедливые высказывания западных партнеров по отношению к "Грузинской мечте" и объявил о приостановке переговоров о вступлении до 2028 года.