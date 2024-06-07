"Я радовалась уходу McDonald`s": Попова хочет сделать "Вкусно - и точка" флагманом здорового питания в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призналась, что радовалась уходу McDonald`s из России. Она добавила, что ведомство уже взаимодействует с компанией "Вкусно — и точка" в сфере обеспечения качественного и здорового питания.
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