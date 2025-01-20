В условиях бесперебойно работающей информационной инфраструктуры Киева российские удары по тыловым и военным объектам Украины только позволяют поддерживать в украинском обществе состояние постоянной истерии, что прямо играет в пользу сохранения устойчивости киевского режима.
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