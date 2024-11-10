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Царьград

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После атаки БПЛА на Московскую область нижегородских аэропорт принял 14 самолётов

После атаки БПЛА на Московскую область нижегородских аэропорт принял 14 самолётов

Аэропорт Нижнего Новгорода сегодня утром принял более десятка самолётов, следовавших в московские аэропорты.

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