Слово и дело

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Гай Ричи утвердил Генри Кавилла на съемки в новом боевике

Гай Ричи утвердил Генри Кавилла на съемки в новом боевике

Британский кинорежиссер Гай Ричи приступил к работе над новым фильмом, сразу после завершения съемок картины «Министерство неджентльменской войны».

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