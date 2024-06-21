Боец ВС РФ случайно приехал на украинскую позицию и захватил флаг врага

“Товарищ командир, я снова заблудился. Видите, украинский флаг”, – спокойно сообщил боец. Затем он осмотрел вражеские окопы и даже крикнул в одно из укрытий: “Есть ли здесь кто? Я вам еду привез”, – юморил он.
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