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Царьград

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Ростовская область под угрозой: +40°C до 8 августа

Ростовская область под угрозой: +40°C до 8 августа

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, предупреждение будет действовать до 8 августа включительно.

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