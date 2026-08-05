Ростовская область под угрозой: +40°C до 8 августа

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, предупреждение будет действовать до 8 августа включительно.
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