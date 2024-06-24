Депутаты Думы Владивостока: «Если действовать сообща – инициатива заряжена на успех»

Депутаты городской Думы Сергей Чунаев, избирательный округ №34, и Дарья Грицаенко, избирательный округ №22 уверены, что совместная работа жителей, Думы и администрации города позволяет наиболее эффективно развивать Владивосток.
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