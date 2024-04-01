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В Приморье суд займется делом мошенничестве с земельными участками

В Приморье суд займется делом мошенничестве с земельными участками

Прокуратура Хасанского района утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Уссурийска, которая обвиняется по двум статьям: в мошенничестве, совершенного в особо крупном размере, и покушении на мошенничество, сообщает PRIMPRESS.

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