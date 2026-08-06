ЕС разрешил конфисковывать российскую нефть без компенсации

ЕС сможет продавать задержанные партии нефти МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Евросоюз официально закрепил за собой право изымать российские нефтяные грузы и распоряжаться ими без выплаты какой-либо компенсации прежним собственникам.
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