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ЕС разрешил конфисковывать российскую нефть без компенсации

ЕС разрешил конфисковывать российскую нефть без компенсации

ЕС сможет продавать задержанные партии нефти МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Евросоюз официально закрепил за собой право изымать российские нефтяные грузы и распоряжаться ими без выплаты какой-либо компенсации прежним собственникам.

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Комментарии
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Betahon
Почему до сих пор Басманный районный суд г. Москвы по ассоциации с любым американским районным допотопным судом не может своим решением отменить любые решения, противоречащие Конституции стран?! Решение ЕС возвращает Европу в средние века-время каперов и пиратов!
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