ЕС разрешил конфисковывать российскую нефть без компенсации

Betahon

Почему до сих пор Басманный районный суд г. Москвы по ассоциации с любым американским районным допотопным судом не может своим решением отменить любые решения, противоречащие Конституции стран?! Решение ЕС возвращает Европу в средние века-время каперов и пиратов!