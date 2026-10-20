Режиссер Светлана Дружинина на церемонии открытия 33 Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), 23 июня 2011 года © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиНародная артистка России Светлана Дружинина призналась ТАСС, что больше не намерена снимать кино.
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