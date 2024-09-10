В Китае решили построить частную гидро-аккумулирующую электростанцию

Крупнейшую в Восточном Китае насосно-аккумулирующую электростанцию с общим объемом инвестиций 12,5 млрд юаней ($1,8 млрд) решила построить компания GCL Energy Technology, сообщает 10 сентября издание Yicai.
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