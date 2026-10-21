“President Trump boasted this weekend of his growing power in his second term – and all the things he’s doing now that he wouldn’t dare in his first term, such as changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America,” NPR reports.
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