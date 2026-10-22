Дело Navai прекращено: почему рэпера выдворили из Казахстана и чем обернулась история с задержанием Елена ГалицкаяУголовное дело российского рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, прекращено в Казахстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым