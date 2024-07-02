Штурмовики Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ

В зоне ответственности группировки войск «Восток» штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесли удар по подразделениям Вооружённых сил Украины, в результате которого была уничтожена спецтехника и живая сила противника.
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