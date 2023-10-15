Сегодня профессиональный праздник отмечают миллеровские работники дорожного хозяйства

15 октября свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. В Миллеровском районе эту структуру представляет ДРСУ — одно из старейших предприятий, которое в следующем году отметит свое 70-летие.
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