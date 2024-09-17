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Ты не один такой

Ты не один такой

Каждый третий россиянин отказался от отпуска этим летом.В горячий сезон в этом году отпуск не брала треть россиян (33%), это при том, что в прежние годы условных «трудоголиков» насчитывалось не больше 24%.

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