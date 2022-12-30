Nikkei: США и Япония намерены обсудить взаимодействие в сфере обороны на встрече 11 января

Global Look Press | Swen Pförtner/dpa/Hauke Schröder/dpa Соединенные Штаты и Япония намерены обсудить распределение ролей двух государств в области обороны во время переговоров в формате «2+2», которые могут состояться в Вашингтоне 11 января.
Global Look Press | Swen Pförtner/dpa/Hauke Schröder/dpa Соединенные Штаты и Япония намерены обсудить распределение ролей двух государств в области обороны во время переговоров в формате «2+2», которые могут состояться в Вашингтоне 11 января.
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