Украинская легкоатлетка Левченко: Весь мир обыграет Россию. Пожалуйста, помогите нам

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прослезилась во время интервью после неудачного выступления в квалификации чемпионата мира по легкой атлетике и прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов.
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прослезилась во время интервью после неудачного выступления в квалификации чемпионата мира по легкой атлетике и прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов.
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