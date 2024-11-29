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Суд арестовал мать мальчика из Кузбасса по делу об истязании

Суд арестовал мать мальчика из Кузбасса по делу об истязании

Суд в Кемеровской области принял решение отправить под стражу мать 12-летнего мальчика, над которым издевались дома.

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