«Культ Хэмилтона». Макса Ферстаппена освистали на подиуме Гран При США

Макса Ферстаппена освистали на подиуме Гран При США. ВидеоGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен был освистан во время церемонии награждении на Гран При США, 18-го этапа сезона Формулы 1 2023 года.