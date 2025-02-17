Началось: Зеленский в Саудовской Аравии. Там же Мантуров

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Nikolay Boyko
😂😀😀😀😀👋👋👋👋👋👋👋👋
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2 час.
NB
Nikolay Boyko
ЧМОШНИК 😩😩😩😩😩😩😩
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2 час.
АндрейБорков
Ответить
29 мин.
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