15 историй, финал которых неожиданней северного сияния в Африке

Иногда жизнь преподносит ситуации, которые заставляют задуматься: «Может, я герой сериала и не знаю об этом?» То решение проблем внезапно приходит будто из ниоткуда, то близкие и даже незнакомые люди ведут себя совершенно непредсказуемо.
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