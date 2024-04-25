15 историй, финал которых неожиданней северного сияния в Африке

Иногда жизнь преподносит ситуации, которые заставляют задуматься: «Может, я герой сериала и не знаю об этом?» То решение проблем внезапно приходит будто из ниоткуда, то близкие и даже незнакомые люди ведут себя совершенно непредсказуемо.