"Байден убит заговорщиками": После внезапного исчезновения президента США подозрение в Сети вызвала даже его подпись

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Царьград

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Комментарии
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Виктор Горшков
Скажут ,что умер от короновируса.,а может и совсем не болел,а просто подготавливали почву?
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18 час.
Сергей
Единственное от чего может умереть Срущий в штаны- от поноса!!!
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16 час.

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