Двое жителей Ингушетии задержаны полицейскими за аферу при покупке на Кубани дорогостоящего спорткара

В Республике Ингушетия сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР «Эрзи» региональной Росгвардии задержали двоих жителей села Сурхахи 1984 и 2001 годов рождения, подозреваемых в мошенничестве, совершённом на Кубани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии