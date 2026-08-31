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ФедералПресс

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В центре Европы зреет гражданская война: и это не фигура речи

В центре Европы зреет гражданская война: и это не фигура речи

БЕРЛИН, 31 августа, ФедералПресс. Предстоящие выборы в Германии могут привести к серьезному внутреннему конфликту и усилению противостояния между властями и оппозицией.

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