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Выехал прямо перед составом: в Ленобласти поезд снёс “КамАЗ”

Выехал прямо перед составом: в Ленобласти поезд снёс “КамАЗ”

В Ленобласти грузовой поезд столкнулся с “Камазом”. Грузовик выехал на пути прямо перед приближающимся составом.

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