За сутки из Тулы вывезли 1 146 кубометров снега

Сегодня, 6 февраля, в Туле продолжаются мероприятия по механизированной уборке дорог и тротуаров, вывозу снега, применению противогололедных материалов и сбору летучего мусора, передает администрация Тулы.
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