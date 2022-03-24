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Тренер сборной Молдовы: «На выезде у нас есть шанс побороться, чтобы пройти дальше»

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко ответил на вопросы после матча с Казахстаном (1:2) в стыковом матче Лиги наций УЕФА.

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