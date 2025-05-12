DOOM: The Dark Ages протестировали на Steam Deck — до 42 fps, но стабильные лишь 30 fps

С включенным XeSS улучшений почти нет, а отключение Frame Gen немного повышает стабильность. Однако железо Steam Deck явно не рассчитано на такие проекты, особенно в сложных моментах с множеством эффектов.
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