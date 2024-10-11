В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за вред от сотовой вышки

В случае установления причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки гражданин РФ может потребовать компенсацию в размере от 1 миллиона рублей, а также добиться сноса вышки.
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