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МИД РФ: Москва и Анкара обсудили угрозы судоходству в Черном море из-за ВСУ

МИД РФ: Москва и Анкара обсудили угрозы судоходству в Черном море из-за ВСУ

Представители МИД России и Турции в Москве обсудили действия Киева в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

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