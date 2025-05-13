НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Светлов о ЧМ-2025: «Пока интересного мало – крупные счета, вялая формула, не хватает России и Беларуси. Канада и США играют в тотальный хоккей, финны разочаровывают»

Светлов о ЧМ-2025: «Пока интересного мало – крупные счета, вялая формула, не хватает России и Беларуси. Канада и США играют в тотальный хоккей, финны разочаровывают»

Сборные России и Беларуси вновь не были допущены к участию в турнире.  - За чемпионатом мира следите? – Пока там мало интересного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх