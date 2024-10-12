В Петербурге задержали хулигана, который повредил авто экс-возлюбленной

В Кронштадте задержали хулигана, который решил отомстить бывшей девушке. По информации полиции, подозреваемый выстрелил из травмата в лобовое стекло автомобиля, который принадлежит родственнику экс-возлюбленной.
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