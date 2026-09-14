Манулу Тимофею в Московском зоопарке подарили коробку "с сюрпризом"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Зоологи сделали необычное обогащение среды для манула Тимофея в Московском зоопарке, ему подложили коробку с наполнением из древесной шерсти, передает корреспондент ТАСС.
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